Pour ceux qui aiment lire :



Graphismes :

Rien à redire, le style d’Octopath Traveler a fait ses preuves, c’est une très bonne chose de le réutiliser ici, avec une belle amélioration en prime : respectant la vue isométrique des T-RPG précités, on peut cette fois faire tourner la caméra dans les décors à 360°. Classe. Je trouve tout de même un peu dérangeant que les murs et bâtiments « disparaissent » totalement quand on tourne la caméra derrière notre perso s’il est à côté d’un mur, un effet de transparence moins prononcé permet de garder le décor et de ne pas donner l’impression que le perso flotte dans le vide. Mais c’est un détail. Le surplus d’effets de lumière et les teintes sombres des environnements rendent malheureusement la lisibilité difficile, un défaut déjà présent dans Octo. Ce serait bien qu’il fasse quelque chose de ce côté-là avant la sortie du jeu.



Technique :

Je juge pas la résolution ou le framerate, c’est pas mon domaine. En revanche la démo est bourrée de loadings de 10-15 secondes chacun à chaque fois que le jeu nous fait revenir sur la map ou nous fait changer d’écran (ce qui arrive souvent) et ça devient vite très relou. Espérons qu’ils améliorent ça.



OST :

Rien à redire non plus, on a des bons thèmes qui évoquent autant l’esprit militaire des joutes que l’aspect géopolitique de l’univers présenté et les multiples drames et complots qui vont se jouer. Ça n’a pas l’impact ou le génie des compositions de Sakimoto de mon point de vue, mais ça reste de très bonne facture. A noter que c’est le compositeur des musiques de FMA Brotherhood derrière.

Petit bémol sur le doublage US, qui me paraît au mieux correct, au pire peu inspiré. Pas de voix japs dans la démo, mais on les aura sûrement dans le jeu final comme pour Octopath.



Univers :

Ce dernier pose de bonnes bases pour un univers sérieux et mature, propice aux intrigues géopolitiques et complots cités plus haut. On met tout de suite l’accent sur les trois principales nations possédant chacune une ressource importante, leurs dirigeants et généraux et les luttes de pouvoir. A priori, pas d’histoire relique sacrée ancestrale dont dépendrait le sort du monde ni de mal ancien scellé de 1000 ans, on est sur quelque chose de bien plus réaliste. Sur le papier, tout ceci semble donc très prometteur. Sur le papier seulement, car tel que c’est parti niveau scénar, tout ça risque de bien vite s’effondrer...



Petite note sur la trad : très bonne sur la forme, je suis plus circonspect sur le fond mais il faudrait avoir accès au texte jap pour en être sûr. Disons qu'il y a un décalage entre les voix US et le texte FR, reste à savoir laquelle des deux versions s'écarte de la version originale...



Chara design :

Le chara designer d’Octopath revient sur celui-ci, et le résultat est très cool. Tous les persos ne se valent pas et j’avoue ne pas être très inspiré par la plupart d’entre eux, mais au moins ça correspond parfaitement à l’ambiance médiévale du titre, avec des personnages suffisamment réalistes dans leurs visages et tenues pour y croire tout en étant stylisés comme savent le faire les japonais. C’est assez varié et ça fait d’ailleurs du bien de voir aussi des sales tronches chez les gentils et pas que des beaux gosses. Je regrette juste que les « méchants » aient toujours des têtes aussi caricaturales qui trahissent immédiatement leurs intentions, surtout quand le jeu essaye de nous faire croire qu’ils peuvent être potentiellement alliés... Personne n’y croit. Dans tous les cas, on évite les trucs limites glauques qui ont souvent cours dans les autres productions japs. Vous pouvez oublier les gamines à gros seins et autres joyeusetés, à première vue on échappe à ce mauvais travers.



Scénario :

Là en revanche, c’est mal parti. C’est triste parce que le jeu fait vraiment tout pour paraître sérieux, en mettant l’accent sur l’aspect politique et militaire, les intrigues et complots, en laissant les héros en proie au doute, aussi pétris de bonnes intentions soient-ils. Tout est fait pour donner l’impression d’un univers aussi bien construit que celui d’un Game of Thrones... (concernant la logique derrière les motivations politiques, pas le réalisme ou la violence)



Sauf que non. On reste dans le très manichéen, les méchants sont des méchants qui sont prêt à tous les coups bas pour parvenir à leurs fins, et les gentils prônent la loyauté, l’honneur et la liberté. Ce ne serait pas grave si c’était vraiment assumé, mais le jeu essaye au contraire de brouiller un maximum les pistes, en vain. Et l’évolution du récit ne fait que ressortir la bêtise des héros : au début de la démo, les méchants envahissent le royaume de Glenbrook et capturent la famille royale, sauf le prince Roland qui débarque avec ses amis en espérant sauver la situation, mais se retrouve contraint de fuir tout de même. Ok, admettons. Le groupe réussit à s’enfuir, mais l’un des persos se sacrifie à la fin de la première bataille pour cela. Chapitre suivant, nos héros se rendent comptent que sauver Roland n’était pas une bonne idée car le royaume ennemi peut prendre ce prétexte pour leur faire la guerre ?? Et maintenant ils vont voter pour savoir s’ils vont livrer Roland à l’ennemi alors que certains sont morts pour le protéger ??? Ils ne pouvaient pas y penser avant, vraiment ??



Et rien que dans la démo, on peut voir pas mal d’incohérences de ce genre. Elles se justifient par le fait d’apporter un plot-twist intéressant (après tout, on peut effectivement livrer le prince et cela donne lieu à une bataille contre un ancien vassal du royaume allié) ou par la mise en avant du système de jeu (le principe de vote, j’y reviens après), mais question immersion, on repassera.



L’écriture des persos d’Octopath s’était montré très plate et consensuelle malgré des prémices de départ intéressantes, à mon avis Triangle Strategy va suivre la même direction. Et ça, ça ne sera pas corrigé à la sortie du jeu.

Sachez qu’à priori, le (ou les) scénariste n’est pas le même que pour Octopath, pourtant on y retrouve les mêmes travers. J’ai bien peur que ce problème ne s’étende à une bonne partie de la production japonaise...



Enfin, un dernier problème aussi de mon côté : ça parle définitivement trop. Je crois que le temps cumulé des cutscenes d’un chapitre est au moins équivalent voire supérieur au temps mis pour faire un combat...



Gameplay :

Au moins, pour le coup, c’est plutôt bon. Les batailles respectent les codes des T-rpg façon Tactics Ogre, ça c’était prévu. Mais il semble aussi y avoir suffisamment d’éléments, via les compétences des perso notamment, pour établir ses stratégies et rendre les joutes intéressantes : faiblesses élémentales bien sûr, mais aussi influence des sorts sur le terrain, compétences variées, attaque en tenaille, gimmicks de terrain (j’apprécie qu’on puisse on découvrir lors des phases d’exploration pour ensuite les utiliser en cours de bataille)...

C’est très complet et on peut faire pas mal de trucs, surtout que le jeu a une bonne difficulté : on s’en sort si on gère bien son placement et qu’on use à bon escient des différentes possibilités stratégiques, mais une erreur peut vite coûter cher. Le principe des AP déjà vu dans Octopath me paraît pas mal, ça peut ajouter une dose de stratégie pour choisir entre une skill faible mais utilisable tout de suite, ou économiser pour lancer une skill plus importante. Mais j’ai peur que ce soit tout de même handicapant pour certaine skills utiles (les sorts d’attaque notamment), cela dit le jeu prévoit bien sûr d’autres moyens de regagner des AP. Bref, au moins les combats sont plutôt cools.



Je suis un chouïa moins convaincu par les phases d’exploration, qui sont une feature sympa mais pas transcendante : on glane quelques objets, on parle à nos alliés (dont certains nous demandent de faire un choix moral), on découvre des gimmicks utiles pour plupart. Le tout à grand renfort d’aides visuelles pour pas que le joueur soit perdu, mais du coup c’est difficile de louper quoique ce soit.

Même constat pour la séquence de vote, on sait qui va voter quoi à l’avance, l’idée de pouvoir influer sur la décision de chacun via des arguments est chouette, mais le résultat est tout de même couru d’avance. Sans compter qu’il est visiblement très facile de faire changer ses alliés d’avis avec des arguments bancals (une arme secrète dont on ne sait rien...), même quand ça va à l’encontre de leurs convictions profondes ! Souci d’incohérence, encore...



Ce système à au moins le mérite de proposer des batailles différentes en fonction des embranchements scénaristiques, même si on se doute que ces derniers n’ont finalement pas tant d’impact que ça. A voir ce que ça donnera dans le jeu complet, mais je ne m’attends pas à la révolution annoncée, malheureusement.



Reste la world map qui ne propose pas grand-chose et qui me paraît pour le moment sous-exploitée, à part pour quelques scénarios annexes et recrutements. J’espère voir des missions et autres objectifs annexes, mais n’en demandons pas trop. Un curseur un peu plus rapide et fluide sur la map ne serait pas de refus non plus.



Conclusion



Bah je sais pas trop quoi en penser. J’en avais une bonne impression au départ, vu l’univers et les mécaniques de jeu présentés, mais à la réflexion je sens que ça va finir comme Octopath, avec de (très) bonnes idées mal exploitées, un gameplay redondant, et un scénario qui se veut sérieux et mature mais qui n’a pas compris ce qu’il fallait faire pour l’être. Je reste curieux de voir la suite, malgré tout le jeu sera sûrement bon, mais j’ai bien peur que le jeu n’arrive pas à la cheville des titres dont il prétend s’inspirer... ce qui ne serait malheureusement pas nouveau.



