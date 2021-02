Mais là c'était de la merde mais à un niveau...-Déjà le perso Smash bon même si à la limite je peux comprendre (et au moins ils nous ont épargné Rex et on a enfin un deuxième perso à Stance).-Aonuma qui nous dit qu'il n'a rien à montrer concernant Zelda BotW-Et le clou du spectacle avec le pire Zelda ever...Incroyable, encore une fois Nintendo ne m'a pas déçu dans sa médiocrité...