Le jeu toujours développé au sein du studio WildSheep depuis maintenant 8 ans vient de recruter unet unce qui semble indiquer la préparation du re-reveal du titre. Malgré un temps de développement extrêmement long pour un studio d'une cinquantaine de personnes, le jeu n'a jamais été annulé et des rumeurs laissent penser que le studio travail depuis preque 4 ans maintenant sur le moteur Decima de Guerrilla Games.Après le départ de Michel Ancel de l'industrie vidéoludique en Septembre dernier, le papa de Rayman a affirmé "Ne vous inquiétez pas, depuis quelques mois les équipes sont autonomes et les projets avancent super bien. Beaucoup de très belles choses vont bientôt arriver."

Like

Who likes this ?

posted the 02/13/2021 at 08:03 PM by sora78