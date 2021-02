COVID-19 oblige, le WonHobby s'est malgré bien tenu mais en format digital avec son lot d'annonces de nouvelles figurines de manga/anime et jeux vidéo pour l'année 2021/2022. Là je ne vais évoquer que ce qui m'intéresse le plus, les figurines de personnages Nintendo.On a une annonce d'une nouvelle figurine par Good Smile Company pour la série Xenoblade visiblement très soutenue de ce coté. Après Pyra, Mythra, KOS-MOS:Re et Melia, c'est au tour de Nia dans sa forme Lame d'être réalisée en version figurine. Ceux qui évoquaient Brighid il y a 3 ans, il y a de l'espoir maintenant pour que ça arrive prochainement XD.Coté Intelligent Systems et egalement par Good Smile Company, c'est au tour d'Ike du jeu Wii Fire Emblem: Radiance Dawn d'être aussi réalisé, il succède à Lyn qui va être commercialisée cette année. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de figurine Fire Emblem.Coté tiers, il y a aussi de nouvelles figurines pour Atelier Ryza de Koei-Tecmo qui continue d'exploiter Ryza XD. Et une Nendoroid (figurine chibi) pour Sakuna du jeu de Marvelous.Pour voir plus de figurines :(le lien de la galerie des photos et annonces des futures figurines ne marche pas chez moi).