La situation est compliquée.Très compliquée.Cela fait des mois que je vous en parlais et nous commençons à voir arriver les premières pénuries durables liées à la perte de productivité qui est la conséquence des mesures de distanciation sociale.Cela réduit considérablement les capacités de production mondiales.« Apple, ses concurrents et l’ensemble de l’industrie font actuellement face à des difficultés d’approvisionnement en composants pour leurs produits électroniques, rapporte Bloomberg qui explique les raisons de cette situation historique. Le début de l’affaire remonte au printemps dernier, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé à sérieusement bouleverser la vie de tous partout dans le monde. Hausse de la demande pour le télétravail, hausse de la demande pour les confinements, émergence de nouvelles catégories de produits, arrivée de nouvelles technologies et particulièrement de la 5G, concurrence accrue, comportements de surconsommation préventive, mésestimation de la hausse de la demande, fermetures d’usines puis mesures de distanciation sociale limitant la production… Les raisons sont nombreuses et conduisent toutes à une situation inédite ».Logiquement, cette pénurie, entraîne déjà une forme d’inflation et pour les fabricants de smartphones, par exemple, les prix des composants auraient grimpé de 15 % ces derniers trois à six mois.C’est évidemment une augmentation très significative.Nous pouvons également prévoir que les sociétés les plus grosses pourront négocier des livraisons et avoir un approvisionnement, tandis que les plus petites risquent de subir ces pénuries de plein fouet.Ce sera donc encore une prime aux gros et la déstabilisation des acteurs économiques de plus petite taille.La Chine qui a bien misé en achetent une bonne partie des terres rares exploitable sans trop de frais sur cette planète