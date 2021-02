Relayé par le site naughtydogmag.fr , Loïc Bernarot non voyant depuis sa naissance et âgé de 31 ans , a pu terminer le GOTY 2020



Un cas de plus démontrant que le jeuvidéo peut être accessible aux personnes à mobilité réduite ou ayant d'autres handicaps .

Bravo aux Dogs à tous les studios et tous les acteurs permettant à ce que le jeu puisse se conjuguer à tous