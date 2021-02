Bonsoir, en panne d'idées sinon je vous demanderai pas x). Chaque semaine où presque, je vous propose un top/flop comme vous en avez l'habitude mais là j'arrive totalement à court d'idées... Et plutôt que de proposer un top qui n'intéressera personne, je vous demande donc à vous quel top/flop vous aimeriez voir ? Principalement JV mais je peux faire aussi sur des films ou séries bien entendu. Je l'avais déjà fait d'ailleurs concernant des films, donc j'attends vos propositions !



pas de connerie svp style top 10 des plus beaux chiottes dans les JV parce que déjà c'est pas drôle et en plus je supprimerai ce genre de commentaires merci