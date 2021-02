Salut la commu, ici le random pour vous proposez un petit verre pour redonner un peu de peps à la guerre entre Sony et Microsoft..Un utilisateur a découvert un "glitch" dans le mode photo en mode Ray-tracing du jeu Control et l'a partagé à Digital Foundry. Ceux-ci en ont donc profité pour réaliser une batterie de mesures sur une grosse vingtaine de scènes sur chaque console et les ont mises en confrontation. En voici les résultats:Des performances en moyenne supérieures de 16% pour la XsX comparé à la PS5.À noter que ce sont des scènes fixes et donc apparemment la comparaison encadre les performances brutes du GPU et s'arrête à lui (donc pas du CPU).