Multi

DE DEAD CELLS

Putain que le jeu est jouissif! Je comprends maintenant qu'il ait été élu jeu d'action de l'année il y a quelques années!En effet le jeu me faisait de l’œil depuis un loooong bout de temps déjà mais à chaque fois il y avait un autre jeu qui venait bouffer le budget que je comptais allouer au jeu... Mais étant proposé actuellement à l'essai avec le NSO je me suis dis voyons voir vite fait ce qu'il vaut ce jeu qui te faisait de l’œil!! Le jeu est propre et graphiquement c'est agréable à l’œil! Pas de bla bla tu joues juste! Et puis l'OST... L'OST! J'aime beaucoup l'ost du jeu! Nan mais écoutez-moi ça! Cette ambiance!!!Est-ce que j'ai déjà finis le jeu ? Non(pas vraiment à zéro vu que tu gardes certaines compétences)... Bon c'est normal pour un rogue-like... J'avoue j'ai ragé !Sinon le jeu en soit n'est pas compliqué! Suffit d'avoir les bonnes armes et savoir esquiver...Je vais essayer de le finir avant qu'il ne soit plus dispo dans le NSO! Au pire je vais l'acheter pour pouvoir faire le DLC qui viens de sortir... ça fait longtemps que j'ai autant kiffer un jeu 2D! C'est le genre de jeu qui te faire dire!!!