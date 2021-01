Hello tout le monde,Je voulais confirmer auprès de vous, mes chers connaisseurs, que Zelda Skyward Sword dispo sur le eShop pour Wii U c'est exactement la même version que sur Wii ?Donc autant prendre le jeu sur Wii du coup ? (en plus il doit pas être très cher)Merci à tous(je supprime après)

posted the 01/30/2021 at 01:19 PM by kevisiano