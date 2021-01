Divers

J'ai une question, sur les TV 4K récentes, est ce qu'il vaut mieux laisser faire l'upsal de la TV elle même (à partir des applis Disney+/Netflix/MyCanal Android TV qui sont sur la TV) ou bien par une box externe comme l'Apple TV 4K ? Voir d'une Amazon Fire Stick 4k, mais je pense que ça doit pas être du niveau de la box d'AppleAprès je me doute que ça dépend des TV, mais j'ai prit une TV Philips 43PUS9235 qui fait un très bon boulot d'upscaling avec leur traitement "Ultra Resolution" mais le menu Android TV me casse un peu les couilles. J'ai déjà une Apple TV 4K sur une autre TV 4K qui fait un bon boulot (mais c'est une "vielle" TV 4K), je pourrais tester, mais bon je veux pas tout bouger les abonnements, parce que j'ai la flemme déjà, et surtout que certain comme C+ sont prit par Spiiit (partage de compte), et je veux pas bidouiller pour rien.Bref, sans parler des qualités des interfaces, des stores etc... Est ce qu'il vaut mieux l'upscal fait direct par la TV ou l'upscal par l'Apple TV ?Merci, et vive mon slip et vive la républiqueEdit : Ah oui je précise que j'ai pas la fibre dans ma cambrousse, donc pas la TV, Netflix et cie en 4K, donc c'est pour ça que je veux savoir ce qui upscale le mieux