Je vous mets l'essentiel, retrouvez toutes les info dans la source indiquée.- Bowser's Fury durerait environs 3h, environs 6h pour le 100%.- Les "Cat Shines" sont les Super Etoiles à la Mario Odyssey dans ce monde, en collecter suffisamment vous permettra de combattre Bowser Fury en mode Mario Chat Géant.- Si vous en avez pas assez, vous devrez survivre à la furie de Bowser jusqu'à ce qu'il s'épuise et retourne en hibernation. Certains Cat Shines ne sont accessibles qu'une fois Bowser Fury réveillé.- Bowser Fury peut être réveiller à tout moment en utilisant les amiibo Bowser (Super Mario, Smash Bros, Skylander) mais a un cooldown. Les autres amiibo permettent de récupérer des power-ups.Des vidéos de gameplay :

posted the 01/27/2021 at 02:43 PM by masharu