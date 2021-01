We created the MAIDEN demo as a surprise for PS5 players to show just how far we can push the PS5 to its limits- that’s why we’ve added ‘Visual Demo’ to the title. For those of you who are looking for a meatier gameplay demo... please stay tuned!

Nous avons créé la démo MAIDEN comme une surprise pour les joueurs de PS5 afin de montrer jusqu'où nous pouvons pousser la PS5 à ses limites - c'est pourquoi nous avons ajouté "Démo visuelle" au titre. Pour ceux d'entre vous qui cherchent une démo de gameplay plus réaliste... restez à l'écoute !

Tout juste sortie aujourd'hui en exclusivité sur ps5 la démo a été développé pour tirer partie au maximum des capacités de la ps5 d'après une note de devs sur leur Twitter officiel:Donc cette démo serait plus une démo technique de ce qui est capable de faire par les développeurs de Capcom sur PS5 que la représentation finale du jeu.Est ce la raison de cette exclusivité ?