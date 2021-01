390 x 104 x 260 mm pour la PS5 et 357 x 224 x 273 pour ce boitier. On est pas au niveau d'une PS5 en terme de volume, mais pour un PC de bureau capable d'accueillir pratiquement toutes les cartes graphiques du marché (3080 sans soucis, 3090 ça dépend des modèles), c'est plutôt assez compact.Voilà la vidéo de présentation :Lien direct : https://youtu.be/Wm3ZBDuZV_g J'en ai chié pour tout monter dans ce tout petit boitier. Carte mère mini ITX bien entendu et tous les composants détaillés dans la vidéo.Plus tard je change ma 2080 par une 3080, là les prix sont bien trop abusés.Tour 100% SSD, pour le moment ça dépasse la vitesse d'une Serie X (3.5 GB/s), plus tard je rajouterais un SSD qui pourra atteindre les 7 GB/s, quand les jeux exploiteront pleinement les SSD ultra rapides.Ha et pour les led, j'ai mis toutes les couleurs pour la vidéo, mais qui peut le plus peut le moins, c'est programmable en terme de couleur et d'effets, et désactivable bien entendu.Pour ceux qui se posaient la question des températures :Pour agrandir :