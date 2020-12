Avec des infos ici et là, ce n'est pas facile de suivre correctement l'actualité de ce nouveau projet cinématographique sur la célèbre licence de Capcom.J'ai regroupé les rares informations qu'on connaît pour l'instant, pour un rapide résumé du projet.Alors pour commencer le film s’appuiera essentiellement sur les événements de Raccoon City, et plus précisément sur Resident Evil 1 (le Remake) et Resident Evil 2 (le remake). Vu le casting et les dires du réalisateur, il semble que les événements de Resident Evil 3 Nemesis ne feront pas partie du film.Voici le casting principal du film :Dans les rôles secondaires on aura Donal Logue en Irons, Chad Rook en Richard, Lily Gao en Ada Wong et Marina Mazepa en Lisa Trevor.A la prod et a la réa, c'est Johannes Roberts qui mènera la danse (47 meters down et The door). Le bonhomme se veut rassurant niveau fidélité de l'intrigue, avec notamment la présence des lieux cultes de la série. Pour information également, le film se déroulera en 1996 / 1998 et non de nos jours. Enfin le film sera bien un film d'horreur et non un stupide film d'action comme la saga de Paul Anderson.Voici quelques images des lieux du film :Le film sortira en salles le 9 septembre 2021 aux États-Unis. On ignore si le film sera déconseillé aux moins de 10 ans, 12 ans ou 16 ans (très peu probable pour le denier) et pour finir, le réalisateur nous laisse avec une image de ceux à quoi ressembleront les zombies de la première partie du film, c'est-à-dire ceux du Manoir.On croise les doigts pour que ça se termine pas en course de motos avec des katanas sur le dos...