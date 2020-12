Avec ma bannière et mon pseudo je suis forcément pas le plus objectif sur ce trailer ! Mais même 7 ans après il me rend toujours aussi fou !Surtout que à l'époque on nous avait vendu le jeu comme la descente au enfer de Big Boss ! Donc on se demandait vraiment si il butait les gosses ou pas ! Et je parle même pas de la musique de fou derrièreCa reste un de mes trailers favoris avec le trailer final de BOTW, ceux de Star Wars Old Republic et celui de Dead Island !Vous en avez d'autre en tête ?Vou