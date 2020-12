Nous n'avons pas encore de plan précis, mais nous avons un programme au sein de la société appelé "One Sony"... Vous verrez beaucoup plus d'intégration des sociétés Sony ensemble.

Tony Vinciquerra, président et directeur général de Sony Pictures, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne CNBC (Consumer News and Business Channel) que la division PlayStation Productions développe actuellement trois films et sept séries (télévisées et animées) basés sur des licences emblématiques de la marque japonaise.Films :- Uncharted- ?- ?Séries :- The Last of Us (HBO)- Twisted Metal- Sly Raccoon ? (Quid du deal avec Technicolor Animation Productions officialisé durant l'E3 2017 ?)- ?- ?- ?- ?Par ailleurs, Tony Vinciquerra promet une plus grande interaction entre les différentes filiales de Sony.