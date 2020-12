C'est la desh ! Yen a plus nul part, Darty, Fnac, Amazon que dalle... A la base, j'aurai pu attendre l'année prochaine mais Demon Souls que j'ai jamais fait me tente grave... Vous avez pas une idée de ou je pourrais m'en procurer une ? Sinon bah ça sera l'année prochaine... J'effacerai ce topic une fois que j'aurai une réponse x)

posted the 12/11/2020 at 06:58 PM by populus