Certaines personnes ont déjà réussi à mettre la main sur Cyberpunk 2077 donc voici des gifs du jeu tournant sur Xbox One S :Comme on avait pu l'apercevoir auparavant sur Old-Gen, la chose qui "choque" c'est de voir à quel point la ville peut sembler vide mais ça semble être un peu mieux sur ce point-là sur Next Gen.Il faudra voir avec le patch Day One mais des retours le jeu a vraiment pas mal de bugs qui peuvent rappeler un peu ceux de Fallout 4 et les animations des personnages ne sont pas folles non plus mais en soit c'était déjà le cas dans The Witcher 3.Pour finir voici une vidéo de combat au sabre tournant sur PS5 :Quelques liens vers des vidéos de la version PS5 :