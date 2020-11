Jeux Vidéos

l'ère du fléau

Bon je vous ne ferais pas l'affront de vous présenter la timeline officiel de? Avecqui est le jeu qui crée la divergence en trois chronologie distincte. Petite note ici si vous avez pas finisstoppez net et quitter cette article il y aura de la divulgâcherie. VOUS SEREZ PREVENUS !!!!Reprenons donc pour Zelda voici un petit rappel avec l'image ci-dessous qui présente la chronologie de la franchise.Maintenant où se placedans cette chronologie ? Et bien théoriquement le jeu peut être placé à la fin de chaque chronologie mais si on juge par l'univers du jeu et surtout la façon dont il a été conçu, alors la chronologie du héro battu fait sens surtout que c'est la seul chronologie a disposer de Lynel.Vu que nous avons déterminé où était situé Botw dans la chronologie officiel quid de l'ère du Fléau ? Et bien en fait ce jeu crée lui aussi une divergence de la chronologie, il a donc encore une division en deux parties.La chronologie du héro battu va donc être selon moi divisé en deux. Une on aura Hyrule prospérant sous l'égide de tout ceux que le petit robotpar son voyage dans le temps aura sauvé et une autre chronologie celle que nous connaissons et qui attend son second opus avecVoici ce que grossièrement ça va faire.En tout cas j'ai pris et prend toujours mon pied sur Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau. Ce jeu est très bon et j'espère quecontinuera cette collaboration avecpour Zelda et pas que.