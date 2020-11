Divers

Après avoir été perdu pendant près de 27 ans, le coloré Clockwork Aquario sortira au début 2021 pour les consoles modernes - Nintendo Switch et PlayStation 4!



Le jeu d'action à défilement latéral peut être joué seul ou avec un ami en coopération.



Les joueurs peuvent choisir parmi trois personnages différents, chacun d'eux avec son ensemble de mouvements: Huck Londo, le chasseur de fantômes audacieux, Elle Moon, la courageuse aventurière et Gush, le robot géant au cœur chaleureux.



Histoire:

Le développement de ce joyau de jeu rétro a commencé en 1992. Clockwork Aquario est le dernier jeu d'arcade jamais développé par la légendaire société Westone. Conçu à l'origine par l'éditeur en chef et co-fondateur de Westone, Ryuichi Nishizawa, Clockwork Aquario peut être décrit comme le chant du cygne d'une entreprise qui faisait partie d'une époque avec des jalons historiques tels que la série Wonder Boy / Monster World.

