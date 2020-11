Patience ! J'ai dû en faire deux de sondage car j'ai eu 3 égalité donc impossible de déterminer, il fallait un deuxième tour mais maintenant c'est fait !La suite du plus beau jeu 2D actuel (oui j'ose le dire) se retrouve donc en 3 ème place. Ses graphismes enchanteur, sa poésie et son challenge relever en aura séduit plus d'un !Le plus beau jeu de caisse en monde ouvert (j'ose le dire aussi) à la seconde place et c'est pas une surprise, c'est un excellent jeu de course, d'ailleurs hâte de voir à quoi va ressembler le 5 sur SerieX...Le meilleur jeu Xbox One, c'est lui ! Véritable claque lors de son annonce, ses graphismes 2D à tomber par terre, sa DA, ses musiques font de ce jeu un véritable chef d'œuvre qui se hisse sans trop de problèmes comme le meilleur jeu Xbox One. Vous tomberez sous son charme, et même si sa suite est très bien aussi, les premières surprises sont souvent les plus belles !4) Sea of Thieves5) Sunset OverdriveFait étonnant, ni Gears 4 ni 5 ne figure dans le classement, même pas à la 4 ème ou 5 ème place.. Faut croire que les opus Xbox One sont moins marquant que ceux de la 360.Merci à tous d'avoir pris le temps de voter et dites moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse ça pour d'autre consoles ou d'autres jeux