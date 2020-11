Plusieurs utilisateurs sur Reddit PS5 expliquent que leur ps5 s'est briquée pendant le transfert depuis une PS4.Surtout ne transférez pas vos données de Ps4 a Ps5 via câble LAN, privilégiez le cloud en attendant un statement officiel de SonyUn conseil attendez une maj du firmware si vous ne voulez pas prendre de risques.D'autres consoles crashent au lancement des jeux ou n'affichent pas d'icônes dans le menu...

posted the 11/12/2020 at 09:39 PM by xserial