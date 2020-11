Je viens de découvrir que le roman qui contient la « vraie fin » de FFXV et le contenue des DLC jamais publiée était sortis en France et traduit !Impatient de re-rentrer dans cet univers!Par contre ils ont une couverture rigide au JaponVus que c’est le meilleur jeu Playstation 4 , l'achat à été instantané

Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2020 at 01:54 PM by amassous