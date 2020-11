Ce sera le lot Last One de la Ichiban Kuji de mars.Elle reprends cette pose qu’on voyais au milieu de l’episode dans Dragon Ball Z (pendant un long moment dans la série, y’en a un autre aussi).J’adore perso, j’ai même la musique quand jl’a vois mdrrrrr

Who likes this ?

posted the 11/09/2020 at 10:18 AM by amassous