Le jeu est plutôt bon, mais j'ai une nette préférence pour Peter Parker avec la voix de Donald ou on recent bien l'esprit de Spiderman, la j'avoue que j'ai un peu du mal à m'attacher à Miles qui est bon, mais sans plus :/Sinon le jeu reste plaisant à faire, mais faut pas s'attendre à de grosse nouveauté de gameplay à part quelques pouvoir en plus. Bref on ressent que c'est bien une grosse extension au prix fort....Par contre au niveau de l'ost, je la trouve beaucoup plus cool, avec pas mal de rap (on joue un renoi donc forcément, cliché certes, mais j'aime beaucoup)