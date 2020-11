Comme d'habitude pour le lancement d'un nouveau titre, Sony propose avant le lancement un petit trailer en CGI histoire de présenter le nouveau jeu d'un studio first party .Spiderman Miles Morales sortira en même temps que la Playstation 5 au Etats Unis le 12 Novembre et le 19 en France.

posted the 11/05/2020 at 03:09 PM by gantzeur