Starfield est un jeu solo, pas d'aspects multijoueurs.Il s'agit d'un outil permettant aux développeurs de créer d'énormes masses terrestres. Cela ne signifie pas que les terres seront générées au hasard en temps réel comme dans No Man's Sky, ça signifie que votre jeu aura exactement la même apparence que les autres. Il s'agit simplement d'un outil de moteur pour créer des mondes plus grands, alors attendez-vous à ce que Starfield (les planètes ?) soit beaucoup plus grand que la carte de Fallout 76, qui est déjà quatre fois plusgrande que Skyrim.**Révision majeure du moteur de création - plus grande que le saut de Morrowind à Oblivion (RenduAnimationIntelligence artificielle & PathingGénération procéduraleEt d'autres domaines.Il ne veut pas révéler Starfield plus tôt et se contenter de diffuser des teasers jusqu'à la sortie éventuelle comme le Cyberpunk.Sera sur Game Pass day one, idem pour TES:VI.Bethesda continuera à soutenir le support des mods à l'avenir