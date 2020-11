Le concepteur de niveau Yuri Hioki a fait savoir que Tifa devait prendre la tête d'une mission spéciale qui a eu lieu après qu'elle ait été séparée de Cloud au réacteur du secteur 5. Le scénario se serait déroulé autour du chapitre 7 ou 8 et serait lié à la raison pour laquelle elle se retrouve embarquer dans la carriole de Don Cornéo pour aller en direction de son palais à Wall Market. Le concept du niveau était de montrer les débuts de la tragédie qui se déroulerait avec les incidents du secteur 7 et de montrer également le charme de Tifa alors qu'elle endossait le rôle d'une héroïne. Le scénario commencerait par une scène pluvieuse qui mettrait l'ambiance où l'on rencontre Jessie. Jessie informerait Tifa des plans supposés dévastateurs concernant le secteur 7. Il y aurait également des activités suspectes dans les bidonvilles où le joueur se demanderait ce qui se passe exactement (?). La deuxième partie du scénario montrerait le charme de Tifa, décrivant ses pensées sur ses amis et Cloud, sa force en tant qu'héroïne, sa bravoure, sa gentillesse et son style aussi. Les personnages impliqués seraient Barret, Marlene, Jessie et Marle. Ce scénario centré sur Tifa a finalement été coupé, mais il aurait également montré comment Tifa a obtenu l'une des trois robes disponibles dans le jeu. La cachette d'AVALANCHE aurait également été accessible.

Le livre Material Ultimania dédié au remake de Final Fantasy 7 (disponible dès demain au Japon) révèle que pendant la phase de planification de la relecture du célèbre JRPG, un chapitre se focalisant sur Tifa a été envisagé par les équipes de Square Enix.Et si Square Enix songeait à dévoiler un DLC "Episode Tifa" pour accompagner une version PS5 de FF7 Remake ?