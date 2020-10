Air Studios de Londres

Flamelurker

D'innombrables heures ont été passées à ajouter des milliers de nouveaux effets sonores au jeu, donnant vraiment vie à ce monde. Ce sont les sons de Boletaria qui vous habiteront et dont vous rêverez la nuit.Perdrez-vous votre sanité au son des battements de cœurs retentissants et aux chants de la tour de Latria?Combien d'entre vous garderont courage face aux bruits effroyables de l'Armor Spider profondément enfouie dans les tunnels de Stonefang?Peut-être que vous retrouverez courage grâce à la musique. L'équipe a accordé autant d’attention qu'à l'ambiance sonore du jeu. Nous avons réinventé la partition originale de Shunsuke Kida, créant de nouveaux arrangements dramatiques de ses merveilleux thèmes. Tout a été réenregistré aux, avec un orchestre et une chorale de classe mondiale. 120 des meilleurs musiciens du monde sont présent sur cette partition. Et nous en sommes extrêmement fiers.Ce n’est pas seulement la musique qui définit le monde de Demon's Souls, mais aussi les personnages incroyables qui l’habitent. Certains sont bons d'autres mauvais, mais tous ont une histoire à raconter. la majorité des doubleurs reviennent pour leur rôle, tous les dialogues étant réenregistrés.Voici un lien vers la musique du combat contre leLa bande son sortira en version digitale le 26 novembre et en version CD sortira quelques temps après. Des précommandes seront ouvertes en décembre pour le Vinyle avec une bien belle cover.