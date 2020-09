Demon's Souls Remake : présentation, comparo avec la PS3, visuels et jaquette

Petit retour sur la présentation delors du Showcase PlayStation 5 où l'on peut d'ailleurs mettre la vidéo « corrigée » qui prouve bien que ça ne sortira pas sur PC ni sur Xbox, même si la mention « PlayStation Exclusive » continue de faire lever des interrogations sur une future version PS4. Il faut dire que certains sont devenus un peu plus méfiants depuis hier soir.Bref, ce qui est pour l'heure un titre purement PlayStation 5 sera donc disponible ce 19 novembre pour le lancement de la console au désormais doux prix de 79,99€, et on peut ajouter quelques visuels, un aperçu de la jaquette mais aussi un comparatif par rapport à l'original sorti sur PlayStation 3.