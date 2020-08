The Last of Us II : trailer de la MAJ 1.04

Leaké plus tôt dans la journée, la mise à jour 1.04 des'officialise avec un trailer qui vient décrire l'arrivée de deux nouvelles options pour les amateurs de challenge, à commencer par la difficulté réaliste (dite « Grounded ») qui réduit encore les ressources, augmente la puissance des ennemis et, le plus important, désactive la fonction d'écoute.Pour les plus fous, vous aurez également droit à une option de mort permanente, qui peut être activée dans n'importe quelle difficulté, avec tout de même la possibilité de recommencer au début de chaque jour.En plus de cela :- Option de visée à la gyroscopie- Possibilité de débloquer des filtres de rendu (une trentaine) dont du 8-bits, même chose en audio- Possibilité de débloquer des cheat-code (mode ralenti, one-shot, bullet-time...)