Microsoft : Satya Nadella n'a donné ''aucun signal'' pour ralentir l'acquisition d'autres studios

Les discours allaient dans les deux sens, certains parlant un temps d'une pause, quand d'autres sous-entendaient que le chéquier était toujours ouvert. Et aujourd'hui, c'est clairement vers le deuxième cas que Microsoft semble se placer puisque Phil Spencer a ouvertement indiqué que Satya Nadella (le Big Boss donc) n'avait donné « aucun signal » pour ralentir le rachat de nouveaux studios. Voilà qui est fort clair.



Pour autant, ça ne va pas dire que MS va racheter tout et n'importe quoi tel un THQ Nordic qui récupère le moindre développeur traînant un peu la patte : il faut viser juste, de manière stratégique, et tout cela à de quoi échos à de récentes rumeurs évoquant que Microsoft est aujourd'hui à la table des négociations pour éventuellement acquérir Warner Bros Interactive et tous ses studios (NetherRealm, Warner Montréal, Rocksteady…) même si l'on n'oubliera pas que Electronic Arts, Activision et Take-Two auraient également des vues sur l'ensemble.



Bref le projet, vous l'avez compris, c'est de disposer d'une force de frappe encore plus grande aussi bien pour nourrir la future Xbox Series X et le service Xbox Game Pass, dont Tim Schafer vient justement d'en vanter les bienfaits en expliquant que ce type d'abonnement permettait de proposer des idées incongrues sans avoir besoin de penser derrière à la rentabilité.



« Cela me fait penser à certaines idées folles que nous avons eu par le passé, et certaines sont juste… Disons que je n'aurais jamais pu les présenter à un éditeur, quel qu'il soit. Elles n'auraient jamais été validées. Mais j'ouvre aujourd'hui ce dossier et je me dis ‘Tiens, j'adore cette idée et je peux maintenant la mettre en place.' »