The Last of Us II : le collector PS4 Pro dévoilé

Lancement majeur du mois de juin,sera accompagné de tout un tas de choses pour les collectionneurs, à commencer par un bundle collector PS4 Pro 1To (399,99€), avec la manette qu va avec et le jeu en boîte.Se rajoutera à cela la possibilité d'acheter la manette à part, un casque audio sans fil (99,99$*) et enfin un DD externe de 2To (89,99$*).(* Prix FR non indiqué)Les plus regardants auront remarqué que tous ces visuels ne doivent pas dater d'hier dans la BDD de Sony vu la mention « 2019 », preuve encore une fois que le jeu aurait bien dû sortir en fin d'année dernière, décalé un premier temps à cause de, puis de nouveau pour des raisons de peaufinage.