[Rappel] Gameplay de Cyberpunk 2077 à 20h00

Après l'avoir réservé exclusivement à ceux sur place durant l'E3 et la GamesCom, CD Projekt va enfin dévoiler au reste du peuple la nouvelle présentation de gameplay pour Cyberpunk 2077, et ça se passera à 20h00 via la vidéo Twitch ci-dessous.



15 minutes de gameplay donc, toujours tiré de la version PC, suivi de nouvelles informations de la part des développeurs pour continuer à nous faire patienter jusqu'au 16 avril 2020.