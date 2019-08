Mario Kart Tour a enfin sa date de sortie

loupera bien l'été avec un lancement finalement annoncé pour le 25 septembre sur les supports iOS et Android, et dont voici un trailer et une courte vidéo de gameplay.Ce spin-off se démarquera par un gameplay plus simple et des circuits inspirés du monde réel (même si l'on retrouvera des tracés connus des consoleux) avec une masse de choses à débloquer entre pilotes, karts et skins, sachant que le jeu mettra à jour son contenu toutes les deux semaines avec de nouveaux circuits et personnages. Notez qu'un classement mondial sera également au programme.Bien entendu, il s'agira d'un F2P donc si on se fit à la bêta, il faudra faire avec des mécaniques de gacha, et une habituelle jauge d'endurance qui limitera le nombre de sessions à la chaîne.