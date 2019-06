Dragon Quest XI S : encore des bonus (et un trailer)

Déjà bien garni en contenu inédit, la version Switch decontinue d'accueillir des bonus avec cinq nouveaux points évoqués en bas de la liste ci-dessous, auquel on rajoutera que le DLC de l'édition spéciale ne se contentera pas d'offrir un skin DQVIII pour le héros (comme sur PS4) mais également des musiques de ce dernier pour les phases en dehors des villes.Notez également que le fameux bonus « Voice Drama » évoqué plus tôt dans la journée et là encore réservé aux éditions spéciales (puis vendu à part en DLC) proposera plus concrètement un narrateur qui donnera de nouveaux détails sur l'univers et le passé des personnages, pour environ cinq heures d'écoute.- Nouveau doublage japonais- Musiques orchestrales- Le mode 2D de la version 3DS- Alliés qui apparaissent dans les déplacements- Option x2 et x4 pour les combats- Possibilité de dégommer les faibles ennemis avec votre cheval contre de l'xp- Pouvoir appeler son cheval de n'importe où- Ajout de certaines quêtes de la version 3DS- Quelques changements dans le contenu post-game- Nouveau contenu scénarisé pour chacun des combattants- De nouvelles montures- Les zones rétros de la version 3DS sont de retour (et couvrent DQI à DQX)- Nouvelles options du mode photo- L'alchimie pourra se faire depuis n'importe où sur la carteEt en attendant la sortie prévue le 27 septembre, voici le trailer overview.