Bloodstained : trailer et date de sortie

On l'attendait pour cet été, et ce sera d'ailleurs vraiment en début de saison puisquesortira donc fin juin, avec les dates suivantes à retenir :- 18 juin : sortie dématérialisé PC/PS4/One- 25 juin : sortie dématérialisé Switch- 21 juin : sortie boîte PS4/One- 28 juin : sortie boîte SwitchEt on fête dignement cette annonce avec un nouveau trailer que voici.