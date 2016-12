Nos impressions sur Bayonetta 2

Nos Impressions :

Cela fait des plombes qu'on attend les nouvelles aventures de la Miss et, malheureusement, les choses n'ont pas aussi si bien commencé que prévu. Ne mentons pas. Une fois le jeu lancé, on atterrit directement sur une session éclatante de jaune où l'on joue sans jouer (on est invincible en somme) pendant qu'une voix-off nous compte l'univers mis en place. Ce qui est à la fois sympa pour une rapide première prise en main, et assez embêtant à suivre vu que le combo « Gameplay + sous-titres FR à lire » n'est jamais très pratique. Passé cela, le jeu débute véritablement avec un prologue et donc une première cinématique... dont les premières secondes surprennent par la médiocrité en terme technique (textures assez moyennes, modélisation au rabais pour certains éléments...). La peur monte, et pourtant, passé ces deux premières minutes, ça défonce non stop.Pour peu que l'on place les voix japonaises (le doublage US manquant un peu de charme), le trip grimpe à vitesse grand V. En fait, le prologue suffit à lui seul à nous plonger définitivement dedans avec tout ce qu'on attendait de ce nouvel épisode : une mise en scène béton totalement abusé façon Kitamura, une bonne dose d'humour, une héroïne qui prend des poses à la limite du porno, un gameplay toujours aussi béton et enfin un enchaînement de situations totalement folles où l'on démarre la bataille sur un jet en train de se cracher pour finir sur un train pourchasser par un gros streum avant de s'envoler affronter une bestiole géante, le rendu technique de ce combat prouvant à lui seul que la Wii U en a dans le ventre. Et c'est loin d'être le passage le plus impressionnant de cette session d'essai (la fin du Chapitre 4 est juste incroyable, sans spoiler).Bien sûr, avec seulement cinq chapitres achevés, il faudra attendre la version finale pour faire un rapport véritablement complet mais pour l'heure,semble être l'un des meilleurs titres de la fin d'année, et surtout l'un des jeux d'action les plus intéressants depuis un moment. Pourtant, on ne pourra pas crier à l'originalité, le titre restant très proche du premier avec sa grosse dose de combo, son système d'esquive simpliste mais impeccable pour actionner les ralentis, ses finish sanglants (on se demande encore comment la PEGI a pu se limiter au +16), la transe pour envoyer tout valser et les quelques armes supplémentaires, que ce soit celles à acheter, ou les temporaires en les ramassant sur certains ennemis. Le système d'objets à crafter fait son retour pour avoir constamment une dose de sucettes pour rétablir points de vie, énergie ou s'octroyer quelques bonus temporaires et en bref, on est en terrain conquis, si l'on excepte la composante multijoueurs où il sera possible de s'adonner à quelques mini-sessions en coopération (équivalente aux stages bonus du solo, mais en beaucoup plus difficiles). Bon, comme vous vous en doutez, il est difficile de trouver du monde en ligne, le jeu ne sortant que dans quelques semaines, et on s'est contenté d'une IA pour nous accompagner. Très balaise d'ailleurs (on n'a battu son score que trois fois, la vilaine).Un dernier mot tout de même sur le système de progression. A l'instar dedu même développeur,ne se base que très peu sur l'exploration. Il n'y a jamais d'énigmes (en tout cas pour ce qu'on en a vu) et on suit un peu une ligne droite même si parfois, il sera possible de fouiner un minimum pour récupérer des matériaux de craft ou des boosts (énergie et jauge de magie). Pour faire simple, le titre repose totalement sur son système de combat, ce qui ne dérange pas forcément vu son coté ultra prenant, mais... disons que le rythme n'y est pas toujours. Étrangement. On a beau assister à des scènes jamais vues dans un beat'em all, le jeu est trop souvent entrecoupé de cinématiques, donnant l'impression de revivre les premières heures de. Et l'ennui, c'est que toutes ces cinématiques sont très loin de sa valoir. En fait, pour une raison qui nous échappe (et qui ne peut décemment être lié à un manque de moyens financiers vu que l'argent vient de Nintendo), la moitié des cinématiques sont plus ou moins un enchaînement d'écrans fixes. Très surprenant, souvent injustifié et totalement aléatoire. On peut avoir droit à une scène classique, qui passe soudainement en suite de prises de vue, pour ensuite revenir à du « classique ».On cherche. On ne comprend pas. Mais bon, les amateurs de jeux Platinum Games le savent, le premier rush ne sert qu'à prendre le jeu en main et suivre le scénario. Rien ne vous empêchera ensuite de vous lancer dans le mode difficile (en New Game + d'ailleurs pour garder tous ses acquis) en zappant la totalité des cinématiques pour cette fois ne vous consacrer qu'à l'action, les derniers bonus à rechercher tout en tentant de chopper les meilleurs médailles, dont la Platine Plus demandant généralement de survivre à un combat sans être touché une seule fois. Et croyez-le, si c'était déjà très bon en mode normal, les sessions en deviennent soudainement jouissives.