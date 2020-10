J.Schreier : des développeurs de Cyberpunk 2077 actuellement à 100h de travail par semaine J.Schreier : des développeurs de Cyberpunk 2077 actuellement à 100h de travail par semaine

Si vous étiez là hier, vous savez que ce n'est pas le 19 novembre que l'on pourra enfin se lancer dans Cyberpunk 2077 mais finalement le 10 décembre, soit 3 semaines supplémentaires pour peaufiner le patch Day One (le jeu de base est déjà GOLD), ce qui techniquement ne changeait pas la situation des développeurs qui, dans ce type de AAA massif, ne prennent pas de vacances soudaines en post-launch afin de continuer à plancher sur les MAJ et correctifs d'importance.



Quand bien même, l'annonce d'un énième report résonne mal après les retours de crunch ultra intensif pour une date qui n'a finalement pas été maintenue, et plusieurs semaines dans le même état de chantier sont susceptibles de gonfler la polémique.



Jason Schreier qui lutte toujours pour les pratiques abusives du genre a pu obtenir quelques déclarations de la part de développeur chez CDPR, certains parlant de collègues « physiquement malades » quand d'autres se sont amusés à compter leur temps de travail : l'une des sources affirme avoir dépassé les 100 heures en une seule semaine. Oui oui, ça fait donc un peu plus de 16h de taf par jour, en prenant tout de même une journée de repos.



Pas un cas inédit : on se souvient que plusieurs employés de Rockstar ont subit exactement le même quota dans la dernière ligne droite de Red Dead Redemption 2.