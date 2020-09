Satya Nadella : après Bethesda, Microsoft envisage d'autres achats de studios Satya Nadella : après Bethesda, Microsoft envisage d'autres achats de studios

Microsoft va t-il nous refaire le coup d'un rachat ? C'est fort probable à lire les propos de Satya Nadella (PDG de Microsoft, chauve donc talentueux) qui indique ouvertement auprès du CNET que d'autres achats sont à prévoir à l'avenir pour toujours augmenter sa force de frappe qui permettra d'élever deux piliers de sa stratégie gaming : la qualité de l'offre Game Pass, et du xCloud.



Satya Nadella qui d'ailleurs balaye certaines critiques sur cette politique de rachat en indiquant qu'à notre époque, on ne peut pas « se réveiller un jour et dire que l'on veut construire un studio de JV » sans entrer dans les détails pourtant connus : lancer un studio à partir de rien prend du temps et si on veut du AAA(A), c'est donc qu'on n'en verra pas la couleur avant 4 ou 5 ans voir plus. Des propos qui font sans mal écho à la situation de Google avec Stadia qui connaît une offre restreinte et dont l'unique studio créé pour l'occasion n'a toujours rien montré.



Phil Spencer revient de son coté sur l'acquisition de Bethesda en expliquant que la structure (donc les studios affiliés Zenimax) opéreront de façon « semi-indépendante », c'est à dire tout simplement comme avant avec les directives opérées par Todd Howard. Le peuple sait maintenant à qui envoyer des MP pour que Obsidian se lance dans un Fallout New Vegas 2.