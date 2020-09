Xbox Series : Microsoft confirme la date de sortie

Les langues se délient doucement, et il était temps quelque part : après avoir confirmé l'existence de la Xbox Series S, ses specs et son prix (299,99€), Microsoft ne cache désormais plus la fuite sur la date de sortie et ce sera donc bien pour le 10 novembre.Bien entendu, le constructeur continue de jouer sur les mots puisque cette date et ce trailer ne concernent que ce modèle, comme pour en garder sous le coude en attendant que Sony lâche à son tour quelques mots.Si vous n'étiez pas là ce matin, retenez que le prix de la Xbox Series X serait lui de 499,99€.