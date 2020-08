Jeff Grubb : une grosse annonce concernant le Game Pass d'ici la fin du mois Jeff Grubb : une grosse annonce concernant le Game Pass d'ici la fin du mois

Jeff Grubb, qu'on ne présente plus vu la masse de leaks depuis des mois via VentureBeat, continue de teaser en déclarant qu'en terme business, Microsoft était dans un gros mois.



Car outre l'annonce récente concernant le xCloud (qui débutera vraiment son show en septembre) puis le deal avec Samsung Galaxy, et bientôt l'officialisation de la Xbox Series S (et tout ce qui tiendra plus généralement du launch de la Next Gen), l'homme déclare que Microsoft réserve une grosse annonce d'ici la fin du mois, qui serait « une autre grande raison de s'abonner au Game Pass ».



Le service Game Pass Ultimate nous offrant déjà un peu tout (Game Pass Xbox + PC, xCloud et Xbox Live), et les choses étant déjà officielles concernant le All Access, on se demande bien de quoi il s'agira... ou si cela ne concerne pas tout simplement un deal concernant des jeux tiers.