A l'approche de la PS5, Shuhei Yoshida veut à nouveau parler des jeux indés

Personne ne pourra retirer à Microsoft d'avoir été celui qui a ouvert en grand les portes du secteur indés sur consoles (époque 360 donc), mais s'est montré trop gourmand niveau « taxes », poussant les représentants à fuir sur PlayStation 4 avec toutes les paillettes lancées par Sony en début de génération.Puis les années passèrent et Sony se détacha doucement du secteur, jusqu'à la déclaration très malvenue en 2017 de Jim Ryan qui estimait ne plus avoir besoin de ce marché, ou plutôt que ce n'était plus assez « pertinent » pour vendre des consoles. Une belle erreur vu le nombre de perles chaque année et c'est autant Microsoft (ID@Xbox) que Nintendo avec sa Switch qui ont profité depuis de cette communication facile… jusqu'à la remise en question et la nomination de Shuhei Yoshida au nouveau poste de « Head of Indies Initiative ».Adorant justement ce marché et toujours prêt à trouver le nouveau messie de demain, l'homme s'est exprimé sur le PlayStation Blog pour évoquer son plan sous la marque1) Remettre en avant des jeux indés dans chaque show.(chose faite dès le premier event PS5)2) Proposer un nouveau jeu indé chaque mois sur le PS Now.(ça vient de démarrer avec3) Trouver les petites perles de demain et en pousser la communication.Sur ce dernier point, Yoshida annonce vouloir parler de neuf jeux et le premier du lot est(Metroivania chinois, déjà évoqué PS China Hero Project) dont voici le trailer et qui sortira aussi bien sur PS4 que sur PS5.Les 8 autres jeux seront dévoilés au fil des heures et l'article sera mis à jour.UPDATE :Ajout des trailers de :