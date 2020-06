Cyberpunk 2077 : c'est pour demain, 18h00 Cyberpunk 2077 : c'est pour demain, 18h00

Il était temps que CD Projekt Red précise l'horaire de son « Night City Wire » et ce sera donc demain soir à 18h00 que l'on pourra découvrir, le temps de 25 minutes seulement, un nouveau trailer de ce Cyberpunk 2077, du gameplay neuf et des informations inédites de la part des développeurs.



Le rendez-vous est pris, en rappelant au cas où que le titre a récemment été reporté au 19 novembre, et qu'il bénéficiera d'une MAJ gratuite pour les consoles de nouvelle génération (en attendant une update majeure prévue en 2021 pour exploiter un peu plus ces hardwares).