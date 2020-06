[Emeutes USA] Activision annonce le report des nouvelles Saisons de Call of Duty [Emeutes USA] Activision annonce le report des nouvelles Saisons de Call of Duty

On vit décidément une année pas comme les autres et les émeutes encore très actives aux USA ont une incidence grimpante sur les différents médias. En fin de semaine dernière, c'était Electronic Arts qui annonçait le report de la présentation de Madden NFL 21, et hier, Sony a pris tout le monde de court en déclarant qu'il en serait de même pour son très attendu show PlayStation 5.



Aujourd'hui, c'est au tour d'Activision d'annoncer un décalage pour le lancement des nouvelles saisons de Call of Duty (S4 pour Modern Warfare et Warzone, S7 pour l'épisode mobile), normalement attendues ce mercredi et désormais sans date.



Pour chacun, et probablement d'autres à venir, la raison est la même : faire silence pour que l'actualité globale, tout secteur confondu, laisse uniquement place au mouvement de révolte américain après la mort de George Floyd.