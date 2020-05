[FY] Nintendo : plus de 55 millions de Switch, et déjà 13 millions d'Animal Crossing écoulés [FY] Nintendo : plus de 55 millions de Switch, et déjà 13 millions d'Animal Crossing écoulés

C'est l'heure du gros bilan fiscal pour Nintendo et la firme peut faire péter le champagne avec des résultats qui n'ont pas été aussi imposant de l'époque Wii/DS il y a une décennie : l'équivalent de 11,5 milliards de d'euros en CA d'avril 2019 à mars 2020, et un bénéfice net de 2,2 milliards d'euros, donc plus de 30 % supérieur à celui de l'année précédente qui était déjà considérée comme excellente.



Hardware :



- 21,03 millions de Switch vendues (avril 2019 à mars 2020)

- 3,29 millions pour le seul premier trimestre 2020

- 55,77 millions de Switch au total (dont 6,19 millions de Lite)



Notons que dans l'histoire du jeu vidéo, la Switch n'est que la sixième machine à avoir réussi à taper plus de 20 millions sur un an, les cinq autres étant la Wii, la DS, la PS1, la PS2 et la PS4.



Software :



- 168,72 millions de jeux vendus (avril 2019 à mars 2020)

- Large hausse par rapport à l'année précédente (118,55 millions)

- 356,24 millions de jeux vendus depuis le lancement de la machines



Là encore, une comparaison d'importance : en seulement trois ans, les ventes de jeux Switch s'approchent déjà de ceux de la 3DS dans toute sa carrière (383,11 millions).



De manière globale :



- L'épidémie n'a eu qu'un impact très limité sur cette année fiscale puisque le constructeur a même réussi à dépasser ses objectifs. Il aurait pourtant réussi à faire encore mieux sans les légères problèmes de stocks, aussi bien pour la machine que pour Ring Fit Adventure.

- La part du numérique est toujours grimpante (34 % du CA de Nintendo désormais).

- Le mobile reste lui un bonus : l'équivalent de 450 millions d'euros (sur 11,5 milliards on rappelle).



Les chiffres softwares :



- Mario Kart 8 Deluxe : 24,77 millions

- Super Smash Bros Ultimate : 18,84 millions

- Zelda : Breath of the Wild : 17,41 millions

- Super Mario Odyssey : 17,41 millions

- Pokémon Epée & Bouclier : 17,37 millions

- Pokémon Let's Go : 11,97 millions

- Animal Crossing : New Horizons : 11,77 millions

- Splatoon 2 : 10,13 millions

- Super Mario Party : 10,1 millions

- New Super Mario Bros. U DX : 6,6 millions

- Luigi's Mansion 3 : 6,33 millions

- Super Mario Maker 2 : 5,48 millions

- Zelda : Link's Awakening : 4,38 millions

- Fire Emblem : Three Houses : 2,87 millions

- Ring Fit Adventure : 2,37 millions

- Pokémon Donjon Mystère DX : 1,26 million

- Marvel Ultimate Alliance 3 : 1,08 million

- Astral Chain : 1,08 million



Bonus :



- La Switch a aujourd'hui 27 jeux ayant dépassé le million de ventes (dont 18 de Nintendo).

- Les 11,77 millions d'Animal Crossing : New Horizons, c'est juste au lancement : le titre tourne aujourd'hui à 13,4 millions de ventes.

- Breath of the Wild, Super Mario Party, Mario Odyssey et Luigi's Mansion 3 sont tous les plus gros succès de leurs franchises respectives.

- Pokémon Epée & Bouclier a déjà dépassé les ventes de X&Y ainsi que Soleil&Lune. Il a toute les chances de devenir le troisième plus gros succès de la série en dépassant Diamant&Perle (17,63 millions).



Prévisions 2020/2021 :



- Un léger recul est anticipé aussi bien pour le CA que le bénéfice, mais Nintendo compte néanmoins rester dans une année forte avec le souhait de 19 millions de Switch supplémentaires d'ici fin mars 2021, ce qui porterait le total à près de 75 millions.