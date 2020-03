Nintendo Switch : un Indie World ce mardi

Histoire de nous occuper un peu, Nintendo annonce la tenue d'un nouveau show Indie World demain à 18h00, permettant de faire le point sur l'actualité indé de la Switch, avec peut-être même quelques lancements dans la foulée (on a l'habitude hein).Mais le plus important, c'est que cela corrobore la récente rumeur sur l'arrivée du VRAI Direct la semaine prochaine, et on croise les doigts pour une confirmation.