Final Fantasy VII Remake est enfin GOLD

Nous sommes le 3 mars et si tout s'était passé comme prévu, nous serions en train de jouer àdans sa version finale (et nous aurions même retournéquand on y repense…). Mais il faudra attendre jusqu'au 10 avril et Square Enix souhaite tout de même marquer le coup, autrement que par la démo jouable disponible depuis hier, en nous promettant que quoi qu'il arrive désormais, il n'y aura plus de report : le jeu est passé GOLD.En passant, on a appris entre temps que même si Rouge XIII (ou Red XIII) sera bien présent durant ce « Chapitre 1 », il faudra attendre le prochain épisode pour qu'il puisse être jouable.