Final Fantasy VII Remake : nouvelles images

Square Enix a diffusé une nouvelle poignée de visuels en mettant à jour le site officiel de Final Fantasy VII Remake, où le contenu ratisse large puisqu'on y découvrira des renders de Red XIII, le Professeur Hojo, quelques invocations mais également Chadley, un gamin (15 ans quand même) ayant travaillé pour Hojo et possédant quelques connaissances coté Matérias. Le garçon pourra d'ailleurs vous en vendre, avec davantage de choix sous condition de remplir quelques défis.



Dans le même ordre d'idée et pour gonfler un peu la durée de vie de ce « Chapitre 1 », on aura évidemment droit à tout un tas de quêtes annexes inédites dont la visiblement très inspirée (ironie) « Problème de rats ».



Sortie prévue le 10 avril sur PS4.